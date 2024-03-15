"عتبات البهجة" الحلقة 5.. حنفي يعرض على بهجت شراء نصيبه من كشك نعناعة

مسلسلات رمضان 2024..

يتابع جماهير يحيى الفخراني عرض الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أنظار الجماهير، إذ تصارعت الأحداث بشكل كبير جدًا خاصًة بعد اتهام بهجت الأنصاري والذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني في قضية التهرب الضريبي.

أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة بشراء حنفي والذي يلعب دوره الفنان محسن منصور بضاعة جديدة لنعناعة والتي تلعب دورها جومانا مراد، والتي علقت لافتة بوتيك نعناعة ومن ثم يذهب حنفي إلى لقاء صلاح عبدالله ويحيى الفخراني ويعلنه للمرة الثانية عن رغبته في شراء نصيبه من كشك الحلوى الذي يشارك فيه نعناعة إلا أن يحيى الفخراني يرفض، فيما يطلب منه صلاح عبدالله مهلة لدراسة العرض.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: