الجمعة 15 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024..

بسنت أبو باشا تخاف من الفضيحة في "عتبات البهجة" بأحداث الحلقة 5

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

تسارعت وتيرة  أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2024.

بسنت أبو باشا تخاف من الفضيحة في  "عتبات البهجة"  بأحداث الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. بعد قليل عرض الحلقة 5 من مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. فضيحة فى انتظار جميلة بالحلقة الـ5 من عتبات البهجة

أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

تلقت الفنانة بسنت أبو باشا والتي تؤدي دور جميلة حفيدة بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني، تهديدًا من رقم مجهول بنشر صور خارجة لها على منصات السوشيال ميديا، فتدخل جميلة في حالة بكاء هستيرية وتحاول صديقتها مساندتها وتطلب منها إخبار جدها ليحل هذه الأزمة.
 

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود)
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