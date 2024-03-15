مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5| شبح الفشل يلاحق خالد شباط

مسلسل “عتبات البهجة” الحلقة 5.. يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2024.



مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5

جلس عمر حفيد بهجت الأنصاري “خالد شباط”، مع أصدقائه للترتيب والذهاب معهم إلى حفلة في المساء، وتصل حبيبته “لمياء” فيخبروها أنهم سيذهبون لحفلة، لكنها تعتذر لارتباطها باجتماع مهم غدًا، وتخبر “عمر” أن وقتها ثمين جدًا فيرد: “يعني أنا اللي فاشل”.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama.



عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: