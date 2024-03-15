ريهام حجاج تبحث عن سر اختفاء راندا أحد طلابها في مسلسل صدفة

يبحث عشاق النجمة ريهام حجاج عن تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة، الذي يعرض على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

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شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومثيرة، خاصة بعد الإفراج عن النجمة ريهام حجاج بعد القبض عليها وهي متلبسة وبحوزتها المخدرات لإنقاذ الطالبة المدمنة.

ريهام حجاج تبحث عن سر أختفاء أحد طلابها في مسلسل صدفة

يستكمل “الدستور” في تقريره تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة، عندما طلب مدير مدرسة صدفة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، لمعرفة سبب أحد الطلاب في المدرسة والتي تدعى راندا، وتتفق “ميس صدفة” مع مدير المدرسة بأنها ستتولى مسؤولية البحث عن هذه الطالبة.

وجاءت أم الطالبة راندا إلى المدرسة لتخبرهم عن اختفاء ابنتها أكثر من 24 ساعة، وسألت أصدقائها عن مكانها ولكن دون جدوى، لتبدأ الأحداث حول هروب راندا مع حبيبها المتزوجة منه في السر دون علم أسرتها.

ريهام حجاج تبحث عن سر أختفاء راندا أحد طلابها في مسلسل صدفة

ريهام حجاج تبحث عن سر أختفاء راندا أحد طلابها في مسلسل صدفة

ريهام حجاج تبحث عن سر أختفاء راندا أحد طلابها في مسلسل صدفة

دور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديدة ومميزة وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة، حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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