مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. محمد شاهين في غيبوبة وزوجته تشعر بالذنب

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب التي أثارت فضول العديد من محبين النجمة صبا مبارك والفنان محمد شاهين.

واستطاع نجوم مسلسل لحظة غضب تشويق الجماهير خلال شهر رمضان، خاصة بعد محاولة صبا مبارك لقتل الفنان محمد شاهين الذي يقوم بدور شقيق محمد فراج وزوج “يمنى”، خاصة بعد محاولة قتل زوجها دون قصد.

تفاصيل وأحداث مسلسل لحظة غضب

يستكمل الدستور في تقريره أخر أحداث مسلسل لحظة غضب التي شوقت الكثير من متابعين المسلسل، حيث تمكن صديقة “يمنى” والتي تقوم بدورها صبا مبارك من الهرب، قبل أن يشاهد ملامحها شقيق زوجها المقتول الفنان محمد شاهين.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

حصلت صديقة “يمنى” والتي تقوم بدورها صبا مبارك، على جاكت “مصطفى” والذي يقوم بهذا الدور الفنان “محمد شاهين” الذي يحتوي على بقعة دم، الخاصة بزوجها المقتول والذي يقوم بدوره الفنان “محمد فراج”.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

ولكي تتمكن صديقة “يمنى” من الهرب قامت بضرب الفنان “محمد شاهين” على رأسه بزهوريه الورد حتى تتمكن من الهروب قبل أن يمسكها “محمد شاهين”، لتكتشف زوجته انه غارق بدمه، ثم تذهب به إلى المستشفى هي وأسرة مصطفى، ليؤكد الطبيب أنه في غيبوبة، لتشعر زوجته بالذنب لخيانته دون علمه.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

أما عن تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

واستطاع محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق محمد فراج أن يضع صبا مبارك في ورطة، تمكن من مراجعة سجل المكالمات الأخيرة على هاتف شقيقة، ولكن كانت الصدمة أن “محمد فراج” لم يتلقى أي مكالمات كما قالت زوجته “يمنى”.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.