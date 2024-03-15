ننشر دعاء ما قبل آذان المغرب.. دعاء خامس يوم رمضان 2024

يبحث المسلمين من كل مكان عن دعاء خامس يوم رمضان 2024 المستجاب للقرب إلى الله، ويعد الدعاء عبادة مستحبة خلال الشهر الفضيل وتعد من الأمور التي ينبغي ألا يتغافل عنها المؤمن طول شهر رمضان منذ الفجر حتى المغرب.

الأدعية المستجابة في شهر رمضان 2024

اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم.. اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والمغفرة.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. اللهم أعنا على قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا.

اللهم أكرمنا بالصحة والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا.. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة.. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.. يا مقلب القلوب ثبيت قلبنا على دينك.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.. اللهم إني أسألك الهدى والسداد.



دعاء 5 رمضان 2024

اللهم إني أسألك يا الله أن تعينا على صيام نهار شهر رمضان وقيام ليله.. وقراءة القرآن.. وعتق رقابنا من النار بحق شهر الكريم.. اللهم ألهمنا الأعمال الصالحة التي ترضي بها عنا وتغفر لنا ذنوبنا بها وترزقنا الجنة.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.



امساكية رمضان 2024

امساكية رمضان 2024

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان

“اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.

“اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.

اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه واعتق رقابنا من النار وارحم احبابا رحلوا عنا كانوا معنا ينتظرونه كل عام.



ادعية ما قبل الافطار مستجابة