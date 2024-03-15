ننشر دعاء ما قبل آذان المغرب.. دعاء خامس يوم رمضان 2024
يبحث المسلمين من كل مكان عن دعاء خامس يوم رمضان 2024 المستجاب للقرب إلى الله، ويعد الدعاء عبادة مستحبة خلال الشهر الفضيل وتعد من الأمور التي ينبغي ألا يتغافل عنها المؤمن طول شهر رمضان منذ الفجر حتى المغرب.
الأدعية المستجابة في شهر رمضان 2024
- اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم.. اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والمغفرة.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. اللهم أعنا على قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا.
- اللهم أكرمنا بالصحة والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا.. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة.. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.. يا مقلب القلوب ثبيت قلبنا على دينك.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.. اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
دعاء 5 رمضان 2024
- اللهم إني أسألك يا الله أن تعينا على صيام نهار شهر رمضان وقيام ليله.. وقراءة القرآن.. وعتق رقابنا من النار بحق شهر الكريم.. اللهم ألهمنا الأعمال الصالحة التي ترضي بها عنا وتغفر لنا ذنوبنا بها وترزقنا الجنة.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.
امساكية رمضان 2024
دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان
- “اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.
- “اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.
- اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.
- اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
- اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه واعتق رقابنا من النار وارحم احبابا رحلوا عنا كانوا معنا ينتظرونه كل عام.
ادعية ما قبل الافطار مستجابة
- يا رب في خير شهر رمضان وخير أيام رمضان تفضلت فيها على عبادك إن تهديني هداية لا ضلال من بعدها، وإن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب ولا تحرم منها أحدًا شر أربع مغريات للنفوس الدنيا والهوى والشيطان والنفس، اللهم ارزقني حسن العود.
- اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.
- اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين، اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.
- اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.
- اللّهم بلغنا إياه، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا.
- اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.