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الدين لله

أدعية رمضان 2024 مكتوبة.. دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 1445 - 2024

دعاء اليوم الخامس
دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان

تتصاعد حدة البحث عن صيغ دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 1445 - 2024 وذلك منذ الساعات الأولى للفجر حيث يحرص الملايين من المسلمين على ترديد أدعية والإكثار منها حيث تعد عبادة مستحبة خلال الشهر الفضيل وتعد من الأمور التي ينبغي ألا يتغافل عنها المؤمن طول شهر رمضان منذ الفجر حتى المغرب.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 1445 - 2024

لا توجد صيغة معينة للدعاء حيث يقبل الله عز وجل كافة الأدعية وذلك وفقا لقوله تعالي (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) ولكل يمكن الاستعانة ببعض صيغ دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 1445 - 2024 المكتوبة وهى كما يلي:-

  • اللهم إني أسألك يا الله أن تعينا على صيام نهار شهر رمضان وقيام ليله.. وقراءة القرآن.. وعتق رقابنا من النار بحق شهر الكريم.. اللهم ألهمنا الأعمال الصالحة التي ترضي بها عنا وتغفر لنا ذنوبنا بها وترزقنا الجنة.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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أدعية رمضان 2024.. دعاء اليوم الرابع من الشهر الكريم

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«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

  • اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فأعف عنا.. اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم.. اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والمغفرة.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. اللهم أعنا على قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا.
  • اللهم أكرمنا بالصحة والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا.. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة.. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.. يا مقلب القلوب ثبيت قلبنا على دينك.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.. اللهم إني أسألك الهدى والسداد.

لاغتنام شهر البركة.. دعاء قبل السحور اليوم 5 رمضان 2024

دعاء الفجر اليوم الجمعة 15-3-2024

أدعية شهر رمضان 2024

اللهم اجعله لا ينقضي إلا وأن تكتب لنا فيه مغفرة خالصة.. وتجعلنا فيه من زمرة عبادك الصالحين الصدقين الشهداء.. اللهم أرزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبره وأعنا على فهمه وتطبيقه.. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عليما إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

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