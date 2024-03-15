يشغل بال المسلمين معرفة دعاء قبل السحور اليوم 5 رمضان 2024 عبر جوجل، فهي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية لعلها تكون ساعة استجابة من الله عز وجل.

لاغتنام شهر البركة.. دعاء قبل السحور اليوم 5 رمضان 2024

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالى دعاء قبل السحور اليوم 5 رمضان 2024.

دعاء قبل السحور اليوم 5 رمضان 2024

-اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

-اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأولة وآخره، وعلانيته وسره، اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي

-ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين

-اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.. رواه مسلم عن عائشة

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.. رواه مسلم عن عائشة

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة

اللهم إني أعوذ بك مِن جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء

-اللهم إني أسألك الهدي والتقي، والعفاف والغنى

-اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، واعوذ بك من العجز والكسل

اللهم انت ربنا عليك توكلنا وانت رب العرش العظيم

-اللهم ي ذا الجلال و الاكرام، في وقت السحور أصلح لنا شأننا.