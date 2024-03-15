الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسمين رئيس لـ"على المسرح": الحياة كانت عادلة معى.. وأعلم أن نجلى ليس ملكى

ياسمين رئيس لـعلى
ياسمين رئيس لـ"على المسرح"

قالت الفنانة ياسمين رئيس: "الحياة عادلة معايا جدًا، وطفولتي كانت سعيدة، وماما كانت بتشد عليا في المعاملة أكتر من بابا، وكانت تربطني صداقة قوية بوالدتي".

الصداقة بين الأم وأبنائها 

وأضافت في حديثها، خلال لقائها ببرنامج "على المسرح" المذاع عبر فضائية "الحياة": "لما حاولت اقرأ وأثقف نفسي عشان أعرف، لقيت إن العلاقة بين الولد وأمه غير البنت وأمها، دايمًا كانت تفكرني وتقولى إنتي بنت، لأني كنت بتصرف براحتي وصوتي عالي، ومكنتش بخلي بالي من الحاجات اللي مفروض أخلي بالي منها".

نقل الخبرة للأبناء 

وتابعت: "أنا بحب ابني جدًا جدًا، وأنا عارفة كويس إن ابني مش ملكي هو ملك الحياة، ولكن شغلتي دلوقتي إني أحميه، ودايمًا بقوله أنا بعطيلك كل الخبرات اللي أنا مريت بيها في حياتي فاسمعني". 

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس الحياة على المسرح برنامج على المسرح

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