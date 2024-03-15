النجمة صبا مبارك في ورطة.. أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب

يبحث عشاق النجمة صبا مبارك عن أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب الذي شغل اهتمام الكثير من الجماهير من بداية الموسم الرمضاني.

ووقعت العديد من الأحداث غير المتوقعة في مسلسل لحظة غضب بعد تعرض النجم محمد شاهين ويقوم بدور “مصطفى” لغيبوبة بعد تعرضه للضرب على يد صديقة “يمنى” والتي تقوم بدورها النجمة صبا مبارك.

أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب

طلبت الشرطة استدعاء النجمة صبا مبارك والتي تقوم بدور “يمنى” الطباخة، وذلك بعد اكتشاف جثة كان من المتوقع أن تكون جثة زوجها شريف والذي يقوم بدوره النجم “محمد فراج”، ولكن “يمنى” شعرت بالخوف أو أن الشرطة تمكن من فك لغز اختفاء زوجها لذلك هربت من مواجهة الشرطة.

جاءت مكالمة تليفون من النجمة سارة عبدالرحمن والتي تقوم بدور "فاطمة" شقيقة كلًا من محمد شاهين ومحمد فراج، لتقول لـ “يمنى” أن الشرطة عثرت على جثة ومن المتوقع ان تكون جثة زوجها شريف لتذهب سريعًا إلى المستشفى وتتعرف على شكل الجثة، ولكن تكون الجثة ليست لزوجها وهنا تستعيد "يمنى" توازنها مرة أخرى.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب

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أما عن تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

واستطاع محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق محمد فراج أن يضع صبا مبارك في ورطة، تمكن من مراجعة سجل المكالمات الأخيرة على هاتف شقيقة، ولكن كانت الصدمة أن “محمد فراج” لم يتلقى أي مكالمات كما قالت زوجته “يمنى”.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.