الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سارة عبدالرحمن ترفض خطبتها من حسن أبوالروس في مسلسل لحظة غضب

مشهد من مسلسل لحظة
مشهد من مسلسل لحظة غضب

تمكن نجوم مسلسل لحظة غضب تشويق الجماهير خلال شهر رمضان، خاصة بعد محاولة صبا مبارك لقتل الفنان محمد شاهين الذي يقوم بدور شقيق محمد فراج وزوج “يمنى”.

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

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مسلسل لحظة غضب.. حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن

أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب

أعترف الفنان حسن أبوالروس لصديقته سارة عبدالرحمن والتي تقوم بدور “فاطمة” شقيقة النجم محمد شاهين والفنان محمد فرج، بأنه يريد أن يخطبها ثم يتزوجها، ولكنها رفضت بسبب اختفاء شقيقها الفنان محمد فرج والذي يقوم بدور “شريف”، وإصابة محمد شاهين والذي بقوم بدور “مصطفى” بغيبوبة.

مسلسل لحظة غضب

حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن بمسلسل لحظة غضب

يجمع ما بين الثنائي النجمة سارة عبدالرحمن والتي تقوم بدور “فاطمة” والفنان حسن أبوالروس، والذي أتم الـ30 عامًا ويتمنى موافقة “فاطمة” خطبتها من شقيقها محمد شاهين والذي يقوم بدور مصطفى شقيق محمد فراج والذي يقوم بدور “شريف” زوج الطباخة “يمنى” والتي تجسدها صبا مبارك.

 مسلسل لحظة غضب

وتحدث حسن أبو الروس مع فاطمة والتي تجسدها سارة عبد الرحمن، أنه سيتقدم لطلب يدها، لترد عليه بأن الظروف لا تسمح بذلك خاصة بعد اختفاء شقيقها محمد فراج والذي يقوم بدور “شريف”.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة السادسة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الخامسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024  ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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