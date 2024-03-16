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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 7

مشهد من مسلسل لحظة
مشهد من مسلسل لحظة غضب

تصدر التساؤل عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 7 تريند البحث عبر موقع “جوجل” وذلك بعد تطور أحداث المسلسل الذي نال إعجاب الكثير من المتابعين.

يبحث عشاق النجمة صبا مبارك عن أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب الذي شغل اهتمام الكثير من الجماهير من بداية الموسم الرمضاني.

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النجمة صبا مبارك في ورطة.. أحداث وتفاصيل مسلسل لحظة غضب

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 7

يجيب الدستور عن تساؤل موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك" الحلقة 7 والذي تم عرض أولى حلقاته مع شهر رمضان المبارك 2024 و الذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

طلبت الشرطة استدعاء النجمة صبا مبارك والتي تقوم بدور “يمنى” الطباخة، وذلك بعد اكتشاف جثة كان من المتوقع أن تكون جثة زوجها شريف والذي يقوم بدوره النجم “محمد فراج”، ولكن “يمنى” شعرت بالخوف أو أن الشرطة تمكن من فك لغز اختفاء زوجها لذلك هربت من مواجهة الشرطة.

جاءت مكالمة تليفون من النجمة سارة عبدالرحمن والتي تقوم بدور "فاطمة" شقيقة كلًا من محمد شاهين ومحمد فراج، لتقول لـ “يمنى” أن الشرطة عثرت على جثة ومن المتوقع ان تكون جثة زوجها شريف لتذهب سريعًا إلى المستشفى وتتعرف على شكل الجثة، ولكن تكون الجثة ليست لزوجها وهنا تستعيد "يمنى" توازنها مرة أخرى.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة

 

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السابعة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.


أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

 

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