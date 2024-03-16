عصام عمر ينهي تصوير مشاهد دار القضاء العالي في مسلسل مسار إجباري

انتهى الفنان عصام عمر من تصوير مشاهد دار القضاء العالي من أحداث مسلسل مسار إجباري والذي يذاع بشكل حصري على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان حيث أوشكت المخرجة نادين خان على الانتهاء من تصوير حلقات العمل بالكامل حيث يتبقى لفريق العمل يومان للانتهاء من تصوير العمل بالكامل ليرفع صناعه شعار الفركش.

تفاصيل الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري

وعرضت أمس الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش وعصام عمر، وبدأت الحلقة بمساعدة على (عصام عمر) لعودة عربية الأكل لـ حسين (أحمد داش) ويفتح حسين العربية من جديد، ويعرض عليه عرض فتح فروع أكبر من عدوة والده ( محمود البزاوي ) جوري بكر.

ويراقب حسين ( أحمد داش ) سناء ثابت التي تعمل مع مسعد عدو والده ( جوري بكر )، وتنتهي أحداث الحلقة بمواجهة حسين والدته ( بسمة ) بحقيقة والده والديون الذي تركها له وتأخير الإيجار لمدة 6 شهور.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر يوميًا علي قناة CBC وOn والحياة والقناة الأولى المصرية ومنصة Watch it، الذي يتكون من مكون من 15 حلقة فقط وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

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