أستاذ الأدب الفارسى: أرجعنا "رباعيات الخيام" فى مسلسل الحشاشين لأصولها الفارسية

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الأدب الفارسي والمسؤول عن صياغة رباعيات الخيام بمسلسل الحشاشين، إن مسلسل الحشاشين بُذل فيه مجهود ضخم للغاية، وهو من أجمل ما تم كتابته في رمضان 2024.

وأضاف “لاشين”، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "عبد الرحيم كمال نفسه وضع مجموعة من رباعيات الخيام في العمل، ولكنه كان معتمدا على الترجمات القديمة، وأنا كان دوري متابعة تلك الرباعيات وإرجاعها لأصولها الفارسية، وإعادة صياغة تلك الترجمات بما يتناسب مع الذوق المصري العام".

وقال: "الرباعيات عندما غنتها أم كلثوم بعد أن كتبها أحمد رامي، كانت مكتوبة شعرا وغنائيا، وكثير من معاني الرباعيات تم إغفالها في تلك المرحلة".

وتابع: "كان من اللازم علينا أن نستبدل جزء من تلك الرباعيات واستبدالها برباعيات أخرى، وإرجاعها إلى أصولها الفارسية، والتأكد أن كل الرباعيات الموجودة في المسلسل ترجمتها سليمة 100%، وتعبر عن المضمون العام للمسلسل".

وقال: "الرباعيات الموجودة، موجودة بالفصحى، ولكنها الأكثر بساطة، بحيث يسمعها العوام ويفهموها بسهولة، لأنها تحمل فلسفة ضخمة وأفكار عظيمة".

وتابع: "الأستاذ عبد الرحيم كمال كان متعاونا للغاية معنا فيما يتعلق بالصياغة، وكان مطلوب مني في المهمة الثانية، تصليح جزء كبير من أسماء الشخصيات والأماكن، وكان لابد أن تكون منضبطة بالإضافة إلى بعض المصطلحات الفارسية في العمل، التي قمت بترجمتها وتدريب الشخصيات عليها، ودربناه على إلقاء الشعر بالفارسية والعربية".