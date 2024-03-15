أهالى المقبولين فى كلية الشرطة: "ولادنا أصبحوا من حراس الوطن"

استقبلت أكاديمية الشرطة الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات الكليات المختلفة من الذكور والإناث بكلية الشرطة للعام الدراسي الحالي 2024، حيث كان في استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة.

وأشاد الأهالي بحفل أكاديمية الشرطة خلال حفل الاستقبال، وقال أحدهم: "حاسس إن رقبتي في السماء، إن ابني لما يبقي أحد حراس هذا الوطن ده شيء عظيم، وشرف لا ينوله إلا حد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه".

بينما أوضح آخر: "فخور بابني إنه اختار الطريق الأصح وسعداء بيه وبالمشرفين علي الكلية علي حسن النظام والترتيب الذي دخلنا به".

وعبرت أخرى عن سعادتها: "فخورة جدا إن ربنا كرمني وابني يبقي في مصنع الرجال".

وأشادت أخرى: "أسعد يوم في حياتي إن الدكتورة أماني بنتي تدخل كلية الشرطة".



وقال آخر: "النظام جميل جدا ويوم من أسعد أيام عمري وعمري ما هنساه في حياتي كلها".