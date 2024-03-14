الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيفي عبده: "الرقص مهنة وفن محترم.. وربنا رب قلوب"

فيفي عبده
فيفي عبده

أكدت النجمة فيفي عبده، أن الرقص مهنة وفن محترم، وعلقت: “تعبت من ظلم الناس”.

وأضافت فيفي عبده، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "بجد تعبت من ظلم الناس وشهر رمضان بالنسبة لي حاجة مختلفة وربنا هو اللي بيكافئ مش العبد".

وتابعت: “دلوقتي كل واحد عايز يحكم على التاني بمزاجه وكل واحد عايز يعمل قاضي ولكن ده شيء بتاع ربنا مش العبد”.

وروت فيفي عبده موقف حدث لها أمام الكعبة: “في مرة بلف حول الكعبة وكنت بعيد عنها ناحية الأبواب ودعيت ربنا لو راضي عليا امسك الكعبة.. وكأن المكان اتفتح وألقي نفسي واقفة قدام الكعبة وحسيت برضا من عند الله”.

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