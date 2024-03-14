الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خالد الجندى: لهذا السبب يجب الصلاة على النبى أثناء قراءة هذه السورة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على كل قارئ لسورة الشرح أن يتوقف بعد كل آية ويقول : “اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد”.

أضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم أن كاف الخطاب في آخر كل آية من السورة يقصد بها سيدنا محمدًا (ص) ونحن نعلم أنه عند ذكر رسول الله يجب الصلاة والسلام عليه، كما يجب قراءة السورة بتأمل وتأنٍ.

وتابع الجندي "قراءة سورة الشرح مع الصلاة على النبي بعد كل آية هو شيء في غاية الروعة والجمال والامتاع، مؤكدًا ذلك بالحديث الشريف:«إن الله وكل بقبري ملكًا أعطاه أسماع الخلائق، فلا يصلي علىّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه، واسم أبيه، هذا فلان بن فلان، قد صلى عليك».

خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برنامج لعلهم يفقهون DMC الحديث الشريف

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