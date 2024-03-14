أستاذ علاقات دولية: إدارة بايدن تسير على "حبل مشدود" وتحت ضغوط كثيرة

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، إن هناك تغييرات في الموقف الأمريكي من استمرار الحرب في غزة وامتدادها لرفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ربما كانت تتوقع ردود فعل مختلفة من "جانتس".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تقارير تشير إلى أنه لا يمكن الثقة في نتنياهو، لافتًا إلى أن بايدن مستمر في دعم إسرائيل لحماية نفسها، وبالتالي فربما يكون هناك نوع من الارتباك في الموقف الأمريكي من إسرائيل.

وذكر أن الإدارة الأمريكية تسير على حبل مشدود، وتحت ضغوط كثيرة سواء داخلية أو خارجية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعلم أن ما يجري في قطاع غزة هو عملًا مروعًا بدأ يترك تداعيات خطيرة على سمعة ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل نظام عالمي هش.