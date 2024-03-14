الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إدارة بايدن تسير على "حبل مشدود" وتحت ضغوط كثيرة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، إن هناك تغييرات في الموقف الأمريكي من استمرار الحرب في غزة وامتدادها لرفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ربما كانت تتوقع ردود فعل مختلفة من "جانتس".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تقارير تشير إلى أنه لا يمكن الثقة في نتنياهو، لافتًا إلى أن بايدن مستمر في دعم إسرائيل لحماية نفسها، وبالتالي فربما يكون هناك نوع من الارتباك في الموقف الأمريكي من إسرائيل.

وذكر أن الإدارة الأمريكية تسير على حبل مشدود، وتحت ضغوط كثيرة سواء داخلية أو خارجية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعلم أن ما يجري في قطاع غزة هو عملًا مروعًا بدأ يترك تداعيات خطيرة على سمعة ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل نظام عالمي هش.

مواد متعلقة

هل يمر الاقتصاد الصينى بحالة من الضعف؟.. ضياء حلمى يجيب (فيديو)

عبدالله السناوى: ما كُتب علىّ أفضل مما كنت أتمنى

يوسف زيدان يكشف كواليس فوز روايته "عزازيل" بجائزة البوكر (فيديو)

يوسف زيدان: الجماعات المتطرفة لا تملك أى شىء أخطر من الموت (فيديو)

يوسف زيدان يكشف سر حيازته لـ"مسدس" منذ عام 2000 (فيديو)

أحمد الطاهرى: حسين فوزى رسم صورة بديعة لصناع الحضارة فى "سندباد مصرى"

يوسف زيدان يكشف لـ"ع المسرح" عن خلافاته مع الفيلسوف الراحل عاطف العراقى

يوسف زيدان: "حياتى مسرحية كبيرة.. ودورى فيها لا يروقنى" (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الرابع فى رمضان الخميس 14 مارس 2024

حريق يلتهم مصحة نفسية بسبب صاعق ناموس فى أبو النمرس

عاجل.. فصائل عراقية تهاجم قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية بالطائرات المسيرة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

عاجل.. شهيدان و60 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات فى "دوار الكويت" بغزة

شارع المعز يستقطب آلاف الزوار من داخل مصر وخارجها فى ثالث أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل