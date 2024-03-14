الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رمضان فى السودان.. قتال مستمر وتحذيرات من مجاعة كبرى

السودان
السودان

عرض برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "رمضان في السودان.. قتال مستمر وتحذيرات من مجاعة كبرى".

وسط تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع وفي ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية الأصعب على الإطلاق، استقبل السودانيون هذا العام شهر رمضان دون عادات وتقاليد اعتادوا عليها عبر التاريخ.

وكما غابت رائحة المشروبات الرمضانية الأصيلة عن كل الأحياء السودانية، اختفت كل مظاهر الاحتفال ولم يبقَ سوى ذلك الدخان المتصاعد في السماء جراء الاقتتال في مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى.

أسواق شعبية وشوارع وأزقة كانت تزدحم بالمارة أصبحت خالية وغابت عنها كل الطقوس والموروثات الشعبية المرتبطة بشهر رمضان، فالمواجهات الدائرة منذ منتصف إبريل من العام الماضي أحرقتها وأهدرت منتجاتها وأجبرت كل السودانيين على العيش في وضع مأساوي على جميع الأصعدة، كما أودت بحياة 13 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح ولجوء 8 ملايين شخص في أكبر أزمة نازحين في العالم وفقا لما صرحت به الأمم المتحدة.

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