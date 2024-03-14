الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيفي عبده: "هدرّب بنتي على الرقص وعزة الأنسب لتجسيد قصة حياتي"

فيفي عبده
فيفي عبده

قالت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده إنه حال تفكيرها في تقديم عمل فني يحكي قصة حياتها ستختار ابنتها عزة لتقديم شخصيتها قائلة:"لو عملت قصة حياتي هخلي عزة بنتي تجسدني وهدرّبها على الرقص وهي شرباني وممثلة مجتهدة وشاطرة".

أضافت فيفي، خلال حوارها مع برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، أنه في بدايتها كانت توافق على تقديم أدوار ثانية وثالثة، لكنها الآن ترفض الظهور كضيفة شرف:"رفضت الظهور كضيف شرف واعتذرت لأن ده مبدأ عندي بطولة أو أسيب".

وتابعت "ممكن أوافق على عمل بطولة جماعية أو بطولة أكثر من شخص، إنما أعمل مشهد أو دور صغير ممكن يكون حاجة كويسة بس داخليًا مقدرش اعمل ده، وأنا ناجحة وجماهيريتي كبيرة وسط الناس".

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