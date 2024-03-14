الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: "ربنا شرح صدور الزوجات لتحمل ضغوط تربية الأطفال"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سورة الشرح، موضحًا الأنوار القرآنية فيها، والخطاب الذى تحدث به الله سبحانه وتعالى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس: "إحنا مش بنربي أولادنا زى الأمهات.. الزوجات يتحملن ضغوطًا نفسية واستفزازات في تربية الأطفال، لو ربنا مشرحش صدرها في تحمل تصرفات ابنها كانت اتجننت لأن الأولاد في سن الشقاوة بيعملوا تصرفات جنونية، عبث وتكسير وإهمال وشغب ومشاجرات".

وتابع: "الأم عاملة زى الحكم بتاع كرة القدم طول حياتها لولا أن شرح الله صدر الأمهات لهذه الرسالة لم يكن للمجتمع أن ينشأ أصلًا".

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