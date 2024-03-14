فيفي عبده: موافقة أرقص قدام ناس مبحبهاش لو مقابل عرض مالي كبير

كشفت النجمة فيفي عبده، عن موقفها حال تلقيها عرض كبير مقابل مبلغ مالي كبير ولكن لشخصيات لا تحبها، قائلة: "لو جالي عرض رقص أمام ناس مبحبهاش ممكن أرقص عشان الفلوس محتاجها لكن لو ربنا سترها معايا مش هعمل وممكن لو عايزة أغيظهم".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان الشاطر يستطيع عمل كل حاجة، مشيرة إلى أن أكثر شيء تشعر فيه بالأمان هو التواجد في بلدها مصر واحتضان أبناءها وتكون وسط أهلها.

واستكملت: "الأمان بحس به في بلدي أكثر من أي حاجة ولو مسافرة بحس بأمان عادي ولكن مصر حاجة تانية وفيها أولادي في حضني وأهلي وده الأمان، وفي مرة راحت فلوسي كلها وضاعت مني ووقعت من العباية تحت ايدي وجبتها تاني بره مصر"، مؤكدة أن المصريين بيتحسدوا على الأمان اللي في مصر ومصر عامرة.