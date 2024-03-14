فيفى عبده: الراحل أحمد زكى كان فنانا خلوقا.. وشغلى معاه كان نقلة كبيرة

أكدت النجمة فيفي عبده، أن مشاركتها في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" مع النجم أحمد زكي كان بمثابة نقلة فنية كبيرة لها.

وتابعت: "كانت التجربة الثالثة ليا.. والفيلم ده نقلني من السماء للأرض.. رغم أني عملته من غير ماكياج، ولكن من بعده المنتجون بدأوا يجيبوني".

وأشارت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الراحل أحمد زكي كان فنانا عظيما وعلى خلق، مضيفة: "مكنتش أفهم في الإضاءات وكان بيساعدني".

وتابعت: "فيلم نور العيون أديله تقييم 100%.. نقلني نقلة تانية ووحيد حامد لم يجاملني في الفيلم".

وأكملت: "فيلم المزاج تقييمه 70%.. لأن المخرج طلب مني ملعبش حواجبي وأنا بتكلم وقعدنا لنص الليل نحاول ومش عارفة وفضلنا نعيد في مشاهد الفيلم كتير".