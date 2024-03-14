الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وصية فيفى.. ماذا طلبت الراقصة الاستعراضية من أبنائها قبل دفنها؟

فيفي عبده
فيفي عبده

كشفت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده عن وصية أخبرتها لأبنائها حال وفاتها قائلة: "قلت لأولادي لو مت سيبوني يومين برّه تتأكدوا إني مت فعلاً، وممكن يكون في غيبوبة سكر، وفي قصص كتير متداولة على السوشيال ميديا"، مؤكدة أنها تحب الحياة كثيرًا، لأنها لم ترها.

أضافت فيفي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أنها دائمًا ما تدعو الله بطولة العمر مع الصحة: "كل يوم أدعي ربنا يطول في عمري شوية؛ عشان مشوفتش الدنيا وأنا مبسوطة وأنا قاعدة وبشوف الدنيا وعايزة طولة العمر مع الصحة".

واستكملت:"الصحة تاج على الرءوس بعد ما مريت بتجربة مرض والمرض بيخوف وغدار، وأهم حاجة أدعي ربنا ياخدني وأنا ماشية على رجلي، لكن بحب الحياة وبحبها، لأني مشوفتهاش وأنا طول عمري بجري وأشتغل ومشوفتش حاجة، وكنت شقيانة، ومشفتش في بلدي حاجات كتير".

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