القدر مدد من الله.. 3 أسباب تمنع الشعور بذلك

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي ومدير مركز الإرشاد الزوحي بدار الإفتاء المصرية، عن 3 أسباب تمنع الإحساس بالقدر على أنه مدد من الله عز وجل.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن القدر عون ومساعدة من الله عز وجل، موضحًا أن أول هذه الأسباب أمية القراءة القدرية وعدم معرفة قراءة الأقدار.

وأضاف أن القدر يجري والجميع في معية الله، والقدر لا ينفك عن اللطف، لأن الجميع في حضرة الله، وثاني هذه الأسباب عدم معرفة أن القدر جاء للتعامل مع باطن الإنسان وهذا معناه أن نفس الحدث من الممكن أن يحدث مع شخص آخر ولكن يستقبله بشكل آخر.

وأشار إلى أن الاختلاف أن هناك شخصًا يستقبل ذلك بأريحية وبساطة، موضحًا أنه لا بد من قراءة القدر بشكل مختلف، موضحًا أن عدم الثقة بالله هي التي تجعل الأقدار لا تجري بشكل صحيح.