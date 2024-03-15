الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القدر مدد من الله.. 3 أسباب تمنع الشعور بذلك

عمرو الورداني
عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي ومدير مركز الإرشاد الزوحي بدار الإفتاء المصرية، عن 3 أسباب تمنع الإحساس بالقدر على أنه مدد من الله عز وجل.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن القدر عون ومساعدة من الله عز وجل، موضحًا أن أول هذه الأسباب أمية القراءة القدرية وعدم معرفة قراءة الأقدار.

وأضاف أن القدر يجري والجميع في معية الله، والقدر لا ينفك عن اللطف، لأن الجميع في حضرة الله، وثاني هذه الأسباب عدم معرفة أن القدر جاء للتعامل مع باطن الإنسان وهذا معناه أن نفس الحدث من الممكن أن يحدث مع شخص آخر ولكن يستقبله بشكل آخر.

وأشار إلى أن الاختلاف أن هناك شخصًا يستقبل ذلك بأريحية وبساطة، موضحًا أنه لا بد من قراءة القدر بشكل مختلف، موضحًا أن عدم الثقة بالله هي التي تجعل الأقدار لا تجري بشكل صحيح.

مواد متعلقة

بث مباشر| نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين

فيفي عبده: "الرقص مهنة وفن محترم.. وربنا رب قلوب"

فيفى عبده: الراحل أحمد زكى كان فنانا خلوقا.. وشغلى معاه كان نقلة كبيرة

وصية فيفى.. ماذا طلبت الراقصة الاستعراضية من أبنائها قبل دفنها؟

فيفي عبده: موافقة أرقص قدام ناس مبحبهاش لو مقابل عرض مالي كبير

فيفي عبده: "هدرّب بنتي على الرقص وعزة الأنسب لتجسيد قصة حياتي"

عمرو الليثى يفاجئ بائعة ليمون ويمنحها 5 آلاف جنيه

شيخ الأزهر: اسم "الحكم" لا يطلق إلا على الله

الأكثر قراءة

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

"بطعنة نافذة فى القلب".. مصرع تاجر خضار على يد نجلة زوجته وقت الإفطار بالمنوفية

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

5 أشخاص يحرقون صديقهم بالمولوتوف بعد مشادة كلامية في نهار رمضان

ياسمين رئيس لـ"ع المسرح": أهم صفة فى زوجى المستقبلى عدم النوم تحت التكييف

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة