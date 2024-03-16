آخر يوم تصوير.. التحريات: فريق مسلسل المعلم غادر استوديو الأهرام قبل الحريق (فيديو)

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية حول حريق استوديو الأهرام أن النيران نشبت في لوكيشن مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وتبين أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

وأخلت قوات الشرطة بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري لستوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام بأن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية.

واندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والأخلاق داخل مواقع التصوير بالاستوديو.