حوار عاطفى بين عرب السويركى ووالدته فور خروجه من الحبس فى الحلقة الخامسة من مسلسل "حق عرب"

في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب دار حوار عاطفي بين عرب السويركي ووالدته فور إثبات براءته من مقتل حسنية الداية وخروجه من سرايا النيابة، وحذرته والدته من الخروج مطلقا من البيت بعد الآن قائلة: “أنا ماليش في الدنيا غيرك أنت وأخوك، ولو خرجت من البيت تاني هضربك بالعصا”، ورد عليها عرب: “المهم رضاكي عني، أنا بخير طول ما أنتي بخير”.

مسلسل حق عرب

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسل حق عرب

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

حق عرب من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.