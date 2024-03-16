السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

محمد على رزق يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "صيد العقارب"

محمد على رزق في مسلسل
محمد على رزق في مسلسل صيد العقارب

كشف الفنان محمد علي رزق، عن تفاصيل دوره فى مسلسل صيد العقارب، قائلا: “الإشادة من الناس من خلال دوري فى المسلسل خاصة مشهد البكاء؛ تابعتها بفرحة كبيرة جدا”.

وأضاف الفنان محمد علي رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “بشكر ربنا- سبحانه وتعالى- على تلك الإشادة؛ لأن مفيش أحلى فى الدنيا من إني أعمل مجهود وربنا يقولي نتيجة مجهودك أهو”.

وأشار الفنان محمد علي رزق، إلى أن قوة الحدث الدرامي في مسلسل “صيد العقارب” بدأت من حلقة أمس، معقبا: “ردود الأفعال على دوري مش مصدقها ومخضوض أكثر من إني فرحان”.

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