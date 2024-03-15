مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومثيرة، خاصة بعد الإفراج عن النجمة ريهام حجاج عقب القبض عليها وهي متلبسة وبحوزتها المخدرات لإنقاذ الطالبة المدمنة.

وفوجئت ريهام حجاج بجواب رسمي واستدعاء لبيت الطاعة، بالرغم من عدم أسبقية الزواج، وتبدأ الأحداث في معرفة ريهام حجاج حقيقة زواجها بدون علمها، وتبدأ المواجهة بين الرجل الذي يدعي أنه زوجها وخطيبها طارق ليكتشفوا حقيقة الأمر.

مسلسلات رمضان.. ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

مسلسلات رمضان

ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

وتعرضت النجمة ريهام حجاج لعميلة خطف أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط الطلاب في أحد الكافيهات، ليقوم عم خطيبها بوضع حبوب منومة، لتقع “صدفة” في هذا الفخ، ويقوم الخاطف بكتب الكتاب ليتزوجها غصب.

مسلسلات رمضان.. ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

أما عن باقي الأحداث في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة، يكتشف النجم عصام السقا الذي يقوم بدور “طارق” خطيب “صدفة” حقيقة زواج ريهام حجاج من عمه دون علمها بعد تعرضها للتخدير، وإثبات أن هذه الزيجة باطلة شرعًا.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

مسلسلات رمضان.. ريهام حجاج تتعرض للخطف في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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