الجمعة 15 مارس 2024
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توك شو

ياسمين رئيس لـ"ع المسرح": أهم صفة فى زوجى المستقبلى عدم النوم تحت التكييف

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس: "اتعلمت من قصة انفصالي بعد فترة زواج كبيرة كثيرًا، ومن أهم الصفات اللي هختارها في الزوج المستقبلي هو عدم النوم تحت التكييف، هذه التفاصيل الصغيرة تؤثر على شكل العلاقة في المستقبل".

شعور الأمومة 

وأكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج “ع المسرح” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه من أكثر العوامل التي تساعدها حاليًاً في الاستمتاع بحياتها هو أنها أنها أصبحت أمًا، معبرة: "شعور حلو لا يمكن وصفه الحقيقة".

وأضافت في حديثها، أنها ترغب بشكل جدي في تغيير نظام حياتها في الأكل، حيث بسبب حبها الشديد للطعام أصبحت غير قادرة على السير وفق نظام غذائي صحي.

الدعاء لأهل غزة 

وفي نهاية حديثها في برنامج “ع المسرح”، دعت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها إلى الدعاء المستمر لأهل غزة في هذه الأيام المباركة.

ياسمين رئيس على المسرح الفنانة ياسمين رئيس أخر أعمال ياسمين رئيس الحياة

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