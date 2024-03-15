الجمعة 15 مارس 2024
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سياسي

قافلة رمضانية من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للأشقاء فى غزة

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3 آلاف ونص طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنا من المياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية، وكذلك أكثر من 60 طنا من الأكفان والمراتب والخيام، ونحو 6 أطنان من المنظفات، وكرافانات حمام، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين. 

يشارك في القافلة عدد من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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