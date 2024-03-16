مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تفاجئ عصام السقا في صدفة

موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 6، من أكثر الموضوعات التي تصدرت تريند “جوجل”، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

وظهرت ريهام حجاج في أحداث أمس في الحلقة الخامسة من مسلسل صدفة، بشكل غاضب بعد تعرضها لهذا الموقف الصعب والتي تنكره وتنفي حقيقة زواجها، خاصة أنها رافضة فكرة الزواج مأخرًا بحجة خوفها من الرجال.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 6

يراقب الجمهور موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 6 الذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية حيث ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صدفة الحلقة 5

وتعرضت النجمة ريهام حجاج لعميلة خطف أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط الطلاب في أحد الكافيهات، ليقوم عم خطيبها بوضع حبوب منومة، لتقع “صدفة” في هذا الفخ، ويقوم الخاطف بكتب الكتاب ليتزوجها غصب.

أما عن باقي الأحداث في مسلسل صدفة الحلقة الخامسة، يكتشف النجم عصام السقا الذي يقوم بدور “طارق” خطيب “صدفة” حقيقة زواج ريهام حجاج من عمه دون علمها بعد تعرضها للتخدير، وإثبات أن هذه الزيجة باطلة شرعًا.

يستكمل “الدستور” في تقريره تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة، عندما طلب مدير مدرسة صدفة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، لمعرفة سبب أحد الطلاب في المدرسة والتي تدعى راندا، وتتفق ميس صدفة مع مدير المدرسة بأنها ستتولى مسؤولية البحث عن هذه الطالبة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة السادسة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.



أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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