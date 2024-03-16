أخبار فاتتك|عشرات الشهداء فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة.. ورمضان صبحى يواصل التأهيل

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومبان في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

وأكدت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

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رمضان صبحى يواصل التأهيل ويقترب من العودة لمران بيراميدز

يواصل رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، البرنامج التأهيلي الذي وُضع له من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها واللحاق بتدريبات الفريق.

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آخر أخبار حالة الطقس اليوم السبت 16-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر

يحرص المواطنون مع بدء الساعات الصباحية في اليوم السادس من الشهر المبارك على معرفة حالة الطقس اليوم السبت 16-3-2024 أول أيام شهر رمضان في مصر، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

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"المخدرات" تهشم رأس صائم في الحوامدية

أنهى شاب حياة والده بعصا خشبية في نهار رمضان عقب مشاجرة بينهما، بسبب إدمان الابن على المخدرات بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

وتلقى مسئول غرفة عمليات النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال جثة خمسيني إثر ادعاء مشاجرة.

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20 قتيلًا فى إحدى أعنف الهجمات الروسية على أوديسا الأوكرانية

قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من سبعين آخرين، في إحدى أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، التي استُهدفت مرتين في الأيام الأخيرة.

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