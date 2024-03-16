"المخدرات" تهشم رأس صائمًا في الحوامدية

انهى شاب حياة والده بعصا خشبية في نهار رمضان عقب مشاجرة بينهما سبب ادمان الابن على المخدرات بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال جثة خمسيني إثر ادعاء مشاجرة.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وابنه دائم الشجار معه بسبب تعاطيه للمخدرات، وافادت التحريات ان المشادة الكلامية التي بدات بين الاب وابنه تحولت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الابن على أبيه بشومة على رأسه فأرداه قتيلا.

وألقت مباحث القبض على المتهم وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.