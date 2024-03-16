محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق استوديو الأهرام (صور)

انتقل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب باستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

ولفت راشد إلى أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

وبكشافات الهواتف المحمولة والصرخات استغاث عدد من سكان عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام بعد امتداد النيران إلى عقارهم بقوات الحماية المدنية لإنقاذهم من وسط الحريق.

واستعانت قوات الانقاذ البري بالسلالم الهيدروليكية لإخلاء العقارات من السكان خاصة في الطوابق العليا.

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية اثناء عمليات اخماد حريق ستوديو الاهرام.

امتد حريق استوديو الأهرام إلى 10 عقارات مجاورة وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية.

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق استوديو الأهرام منها لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران.

ووصل إلى موقع حريق ستوديو الأهرام عدد جديد من سيارات الإطفاء ليرتفع عددها إلى 18 سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع السنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق ستديو الأهرام

محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق ستديو الأهرام

محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق ستديو الأهرام

محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق ستديو الأهرام

محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق ستديو الأهرام

محافظ الجيزة ينتقل لموقع حريق ستديو الأهرام