السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عاجل.. فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق استوديو الأهرام

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

فصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق استوديو الأهرام منعا لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران. 

ووصل إلى موقع حريق استوديو الأهرام عدد جديد من سيارات الإطفاء ليرتفع إلى 18 سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع ألسنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة. 

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حريق استوديو الأهرام لمتابعة عمليات إخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم. 

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

 

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قيادات أمن الجيزة تنتقل لموقع حريق ستوديو الأهرام

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عاجل.. دعم إضافى.. الدفع بـ 18 سيارة إطفاء إلى موقع حريق استوديو الأهرام

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام بأن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ودفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

فيما تحاول فرق الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على النيران والتي امتدت إلى واجهة عقار مجاور إلى ستديو الأهرام حيث وصلت النيران إلى عددا من الشرفات في العقار المجاور للحريق.

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