خسائر بالملايين.. تفاصيل صادمة فى حريق استوديو الأهرام

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول ستوديو الأهرام لكومة من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الأرض"، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب والأقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات؛ نظرًا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية أثناء عمليات إخماد حريق ستوديو الأهرام.

وامتد حريق ستوديو الأهرام إلى 10عقارات مجاورة وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية.

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق ستوديو الأهرام منعًا لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران.

ووصل إلى موقع حريق ستوديو الأهرام عدد جديد من سيارات الإطفاء ليرتفع عددها إلى 18 سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع ألسنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة.

انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حريق ستوديو الأهرام لمتابعة عمليات إخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام، أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان، منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ودفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة؛ نتيجة للديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في ستديو الأهرام.

فيما تحاول فرق الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على النيران والتي امتدت إلى واجهة عقار مجاور إلى ستديو الأهرام، حيث وصلت النيران إلى عدد من الشرفات في العقار المجاور للحريق.