السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السبب مازال غامضا.. قرارات عاجلة من النيابة حول حريق استوديو الأهرام

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق ستوديو الأهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل حيث مازال سبب الحريق غامضا.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق. 

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول ستوديو الأهرام لكومة من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الأرض"، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوز والأخشاب والأقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة. 

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان. 

واستعانت قوات الإنقاذ البري بالسلالم الهيدروليكية لإخفاء العقارات من السكان خاصة في الطوابق العليا. 

وامتد حريق ستوديو الأهرام إلى 10 عقارات مجاورة وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية. 

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السيطرة على حريق استوديو الأهرام وإجراء عمليات التبريد

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حريق ستوديو الأهرام يمتد إلى 10 عقارات.. والحماية المدنية تخليها من سكانها

 

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