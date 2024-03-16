السيطرة على حريق استوديو الأهرام وإجراء عمليات التبريد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق ستوديو الأهرام بعد قرابة 3 ساعات من اندلاعه والتهامه لديكورات مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وتجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

واستعانت قوات الإنقاذ البري بالسلالم الهيدروليكية لإخفاء العقارات من السكان خاصة في الطوابق العليا.

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية أثناء عمليات اخماد حريق ستوديو الأهرام.

وامتد الحريق إلى ١٠ عقارات مجاورة وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في ستديو الأهرام.

فيما تحاول فرق الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على النيران والتي امتدت إلى واجهة عقار مجاور إلى ستديو الأهرام حيث وصلت النيران إلى عددا من الشرفات في العقار المجاور للحريق.