مازال الحصر جاريا.. حالات إصابة بحروق واختناقات فى حريق استوديو الأهرام

تجري قوات أمن الجيزة حصرًا لضحايا حريق ستوديو الأهرام عقب إصابة عددًا من الحالات بحروق واختناق من بينهم أفراد من قوات الحماية المدنية المشاركة في إخماد النيران.

ويتم حصر القوات المشاركة والسكان الذين تم إخلائهم من العقارات التي امتدت لها النيران للتأكد من عدم وفاة أي منهم، خاصة بعد سقوط ونش من الحماية المدنية وسط النيران ويعلوه فرد شرطة.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق استوديو الأهرام بعدما التهمت النيران محتوياته بالكامل، حيث مازال سبب الحريق غامضًا.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث، حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول استوديو الأهرام لكومة من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل "النار جابته الأرض"، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الأخشاب والأقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرًا بالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية أثناء عمليات إخماد حريق استوديو الأهرام.

وامتد حريق استوديو الأهرام إلى ١٠ عقارات مجاورة، وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية.

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق استوديو الأهرام، ووصل إلى موقع حريق استوديو الأهرام عددًا جديدًا من سيارات الإطفاء ليرتفع عددها إلى ١٨ سيارة، لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع ألسنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة.

وانتقلت قيادات مديرية امن الجيزة إلى موقع حريق استوديو الأهرام لمتابعة عمليات إخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان، منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وكان اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في ستديو الأهرام.

فيما تحاول فرق الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على النيران والتي امتدت إلى واجهة عقار مجاور إلى ستديو الأهرام، حيث وصلت النيران إلى عدد من الشرفات في العقار المجاور للحريق.