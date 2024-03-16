سقوط سلم هيدروليكى خلال إخماد الحماية المدنية لحريق استوديو الأهرام

سقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية في أثناء عمليات إخماد حريق استوديو الأهرام.

وامتد حريق استوديو الأهرام إلى 10 عقارات مجاورة، وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية.

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق استوديو الأهرام منها لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران.

ووصل إلى موقع حريق استوديو الأهرام عدد جديد من سيارات الإطفاء ليرتفع عددها إلى 18 سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع ألسنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات إخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.