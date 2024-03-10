إصابة 2 فى حريق سيارة بالحوامدية

أصيب 2 بحروق جراء اندلاع النيران داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بمنطقة الحوامدية، جنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، الذى خلّف وراءه إصابة 2 جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.