الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 2 فى حريق سيارة بالحوامدية

حريق سيارة
حريق سيارة

أصيب 2 بحروق جراء اندلاع النيران داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بمنطقة الحوامدية، جنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، الذى خلّف وراءه إصابة 2 جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى إمبابة

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لا إصابات.. السيطرة على حريق شب فى منزل بأبو النمرس

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق سيارة الحوامدية اندلاع النيران النجدة حريق

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