عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

وأكدت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وما زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء ولإصابة عدد آخر من المواطنين.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلا ماهولا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ووفقا لآخر احصائية فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 31،490 شهيدا، و73439 جريحا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.