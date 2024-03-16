السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رمضان صبحى يواصل التأهيل ويقترب من العودة لمران بيراميدز

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يواصل رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، البرنامج التأهيلي الذي وُضع له من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها واللحاق بتدريبات الفريق.

ويعاني رمضان صبحي من الإصابة بشرخ في الضلع الأيسر بعد التحام قوي مع زميله بالفريق أحمد توفيق خلال تدريبات الفريق.

ومن المنتظر عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد أسبوع بعد الانتهاء من فترة العلاج والتأهيل التي يخضع لها الوقت الراهن.

ويخوض بيراميدز 3 مواجهات ودية خلال فترة توقف الدوري، ويلعب الفريق مواجهات أمام ثماثون طنطا يوم الأحد الموافق 17 مارس على أن تكون ثاني المواجهات أمام غزل المحلة يوم 23 مارس على أن يختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة بلدية المحلة يوم 27 مارس.

ويستأنف بيراميدز مواجهات الدوري يوم 2 أبريل بلقاء طلائع الجيش على ستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة الجونة يوم 8 أبريل.

رمضان صبحى بيراميدز مران بيراميدز دوري نايل رمضان صبحي يواصل التأهيل

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