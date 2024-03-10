أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز بثنائية على الداخلية

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز على الداخلية، بهدفين دون مقابل مهم للغاية خاصة أنه جاء بعد سلسة من المباريات كان الفريق الأفضل فيها، لكنه لم يحقق الفوز رغم خلق العديد من الفرص السهلة،

والفوز على الداخلية مهم للغاية كون الفريق عاد للانتصارات مجددا ولا بد من التركيز في المرحلة المرحلة المقبلة خاصة في ظل وجود فترة توقف دولي لابد من التحضير خلالها جيدا استعدادا للمواجهات المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة خلال المباراة وكان بالإمكان تحقيق فوز أكبر وبنتيجة أفضل ولكن في النهاية الفوز غاية في الأهمية لأنه يضع الفريق في مشوار الانتصارات مجددا بعد فترة طويلة.

وأكد المدير الفني أن فترة التوقف ستكون مهمة لتجهيز الفريق بصورة أفضل واستعادة الغيابات والمصابين تحديدا وسيكون الشكل أفضل في المرحلة المقبلة.

وحقق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم عادل ومحمد الشيبي في لقاء الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

واختير إبراهيم عادل نجم نادي بيرامبدز أفضل لاعب في مباراة الداخلية وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم عادل ومحمد الشيبي في لقاء الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز، وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية ونجح في قيادة بيراميدز للفوز وحصد الثلاث نقاط.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 45 والمغربي محمد الشيبي في الدقيقة 84.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة وصعد للمركز الثالث، فيما يحتل فريق الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.