الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر، ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتشهد انخفاضًا عما كانت عليه في الأيام الماضية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة: إنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وهذه الكتل معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها، وبالتالي سيكون طقس اليوم شتويا دافئا في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس سيكون مائلًا للدفء فى المحافظات الساحلية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائلا للدفء في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وما بين مائل للحرارة إلى حار في المحافظات الجنوبية، تحديدا في جنوبي الصعيد وسيناء.

ولفتت إلى أنه في فترات الليل تنخفض قيم الحرارة، ويكون هذا الانخفاض ملحوظًا في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

الأرصاد خامس أيام شهر رمضان طقس العظمى 23 درجة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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