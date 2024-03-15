الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يُثنى على ما حققه طلاب أكاديمية الشرطة خلال فترة التدريب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي،

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا مع الطلاب خلال تفقده لأكاديمية الشرطة فجر اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي:"عارف إن فترة التدريب المركز خلصت، والمفروض أن اليومين دول آخر الثلاثة شهور، وسعيد أيضًا بالذي أراه وأسمعه من الوزير حتى مدير الأكاديمية على المستوى الذي حققناه خلال فترة التدريب، وسنكتمل ذلك خلال الفترات القادمة".

وأضاف الرئيس السيسي:"مش هأنسى أقولكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وأيضًا أشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير".

وتابع الرئيس السيسي:"حريصون دائمًا على أن العامل البشري هو الأميز وله تأثير كبير جدًا إذا نجحنا فيه، على الأداء والتطور والتقدم، وعلى حالة الانضباط وكل شيء".

السيسي الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة

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