الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: الجيش الأمريكى أعلن تنفيذ 6 ضربات بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الجيش الأمريكي أعلن عن تنفيذ 6 ضربات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وأسفرت عن تدمير زورق مُسيّر، و18 صاروخًا مضادًا للسفن.

وأضاف الموسمي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الأمس كانت بالبحر الأحمر، وذلك ردًا على هجمات الحوثيين في منطقة الحديدة، حيث نفذوا إطلاق عدد من الصواريخ صوب السفن التجارية.

الضربات كانت موجعة للحوثيين

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إلى أن الضربات كانت موجعة للحوثيين، حيث استهدفت القوات الأمريكية والبريطانية عددًا من المواقع الخاصة، منها مخازن تخزين الأسلحة، وتدمير بعض مرابط المدفعية، وغيرهما.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، أن الضربات كانت مكثفة بمنطقة الحديدة أمس، وكل تلك العمليات الأمريكية نتج عنها أكثر من 11 قتيلًا وأكثر من 14 جريحًا من مسلحي الحوثيين.

الحوثيين اليمن الجيش الأمريكي تنفيذ 6 ضربات القاهرة الإخبارية مناطق سيطرة الحوثيين عدن مراسل القاهرة الإخبارية من عدن اياد الموسمي

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