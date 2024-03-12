11 شخصًا من عائلة واحدة بدير البلح ما زالوا تحت الأنقاض

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن أن 11 شخصا من عائلة واحدة في دير البلح بقطاع غزة ما زالوا تحت الأنقاض، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مخيم النصيرات

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ158 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات بالتزامن مع موعد السحور.