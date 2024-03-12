الثلاثاء 12 مارس 2024
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توك شو

11 شخصًا من عائلة واحدة بدير البلح ما زالوا تحت الأنقاض

جريدة الدستور

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن أن 11 شخصا من عائلة واحدة في دير البلح بقطاع غزة ما زالوا تحت الأنقاض، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مخيم النصيرات

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ158 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات بالتزامن مع موعد السحور.

دير البلح تحت الانقاض 11 شخصا من عائلة واحدة غزة قطاع غزة وسائل اعلام فلسطينية

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