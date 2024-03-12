أسامة الأزهري: قصص الصالحين تحدث أثرًا لا يمكن أن تصنعه ألف موعظة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قصص الصالحين تحدث أثرًا لا يمكن أن تصنعه ألف موعظة، حيث تحفر في قلب الإنسان.

وروى الأزهري، خلال برنامج "لحظة صفا" المذاع عبر الراديو 9090، قصة كرم عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، قائلًا: له في الكرم أخبارًا يكاد سامعها ينكرها لبعدها عن أسماع الناس، وروى قصة لقاء "عبدالله بن جعفر" مع أحد الأشخاص الذي التقاه في الطريق وقد سمن دابته من أجل بيعها، فقال: "يا صاحب البهيمة أتبيعها"، وإجلال للصحابي الجليل قال: "لم أخرج لبيعها ولكنها لك هبة"، وبعدها تركها له وانصرف إلى بيته.

رسالة عبدالله بن جعفر

وتابع: "لم يلبث إلا يسيرا وفوجئ هذا الشخص بما لا يخطر على بال من صنوف رد الكرم، ووجد 20 نفرا يحملون أكياس القمح واللحم والملابس والفاكهة، والأموال".

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن رسالة عبدالله بن جعفر جاءت لتعبر عن أن "مكافأة المعروف بالمعروف ومكافأة الهبة بالهبة".